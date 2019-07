Mundo 'Inaceitável', diz União Europeia sobre renegociar Brexit Comissão Europeia mandou recado ao novo premier Boris Johnson

Representantes da União Europeia descartaram nesta quinta-feira (25) qualquer hipótese de renegociar os termos do acordo de saída do Reino Unido do bloco, como exige o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Após o premier ter cobrado que Bruxelas modifique o tratado do Brexit, o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, chamou a exigência de "inaceitável" e diss...