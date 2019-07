Mundo Imprensa francesa repercute "bolo" dado por Bolsonaro em ministro Presidente cancelou encontro e gravou live no Facebook cortando cabelo; revista disse que "em matéria de diplomacia impulsiva, o presidente Jair Bolsonaro deve ultrapassar Donald Trump”

A imprensa francesa destacou negativamente a atitude do presidente Jair Bolsonaro de cancelar em cima da hora um encontro previamente marcado com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Na última segunda-feira (29), minutos antes de uma reunião prevista em Brasília, o francês foi avisado de que Bolsonaro estava com problemas de agenda e não ...