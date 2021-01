Mundo Impeachment de Trump será enviado na segunda

O processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump será enviado ao Senado na segunda-feira (25), de acordo com Chuck Schumer, líder dos democratas na Casa.Assim, o andamento da ação de afastamento do republicano será retomado. O processo foi aprovado em tempo recorde, no dia 13 de janeiro, na Câmara, mas o impedimento precisa ser confirmado pelo Senado.O ex-...