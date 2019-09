Mundo Impeachment começa a moldar eleição nos EUA Donald Trump tenta usar o caso para mobilizar sua base de apoio; entre os democratas, investigações tendem a tornar cenário de pré-candidatos mais claro

Se a decisão sobre o impeachment fosse hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump continuaria na Casa Branca. Com a maioria republicana no Senado, Trump está blindado até o fim do mandato. Mas as investigações que atingem o presidente começam a mudar os rumos da campanha eleitoral de 2020.Do lado republicano, Trump tenta usar o caso para mobilizar sua base de apoio. ...