Mundo Idoso é preso com meio quilo de cocaína debaixo da peruca Homem chamou atenção em aeroporto pelo tamanho da cabeça

A Polícia Nacional da Espanha prendeu no aeroporto de El Prat, em Barcelona, um colombiano de 65 anos com meio quilo de cocaína escondido sob a peruca. A informação foi publicada nesta terça-feira, 16, no Twitter da polícia. Imagens mostram a droga armazenada em um saco colocado dentro da peruca, que tinha um fundo duplo. Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ...