Mundo Hong Kong expulsa parlamentares anti-Pequim, e bancada democrata anuncia renúncia coletiva Kwok Ka-Ki, Alvin Yeung, Dennis Kwok e Kenneth Leung já estavam na lista de políticos que tiveram candidaturas invalidadas para o próximo pleito porque as autoridades consideraram que sua promessa de lealdade a Hong Kong não era sincera

Quatro parlamentares foram expulsos do Conselho Legislativo de Hong Kong nesta quarta-feira (11) por serem considerados defensores da independência do território em relação ao regime central de Pequim. Kwok Ka-Ki, Alvin Yeung, Dennis Kwok e Kenneth Leung já estavam na lista de políticos que tiveram candidaturas invalidadas para o próximo pleito porque as autoridades consid...