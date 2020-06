Mundo Homem negro morto em ação policial, George Floyd tinha Covid-19, indica autópsia Não há indicação de que o vírus tenha desempenhado qualquer papel na morte de Floyd, segundo Baker

George Floyd, morto por um policial em Minneapolis, na semana passada, teve Covid-19 no início de abril, quase dois meses antes de ser assassinado durante uma abordagem policial em Minneapolis, nos EUA. A informação foi revelada na autópsia. No documento, Andrew Baker, principal médico legista do condado de Hennepin, afirma que o Departamento de Saúde de Minn...