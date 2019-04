Mundo Homem mais rico da Dinamarca perde três dos quatro filhos em atentados no Sri Lanka Anders Holch Povlsen, dono do grupo de moda Bestseller e principal acionista do site de venda de roupas ASOS, estava de férias no país com a mulher, Anne, e os filhos; identidade e idade das vítimas não foram reveladas

Três dos quatro filhos do bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen, dono do grupo de moda Bestseller e principal acionista do site de venda de roupas ASOS, morreram nos atentados de domingo no Sri Lanka, anunciou um porta-voz da empresa. "Pedimos que seja respeitada a vida particular da família e não faremos outros comentários", declarou Jesper Stubki...