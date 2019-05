Mundo Homem armado é preso ao tentar invadir sede do governo da Argentina Horas depois, a residência oficial da Presidência e a Câmara dos Deputados argentina foram alvos de ameaças de bomba por autores não identificados

Um homem de 36 anos foi detido nesta segunda-feira, 13, ao tentar entrar com um revólver na Casa Rosada, sede do governo da Argentina em Buenos Aires. Francisco Ariel Muñiz foi preso por funcionários da segurança da sede de governo. Segundo a ministra da Segurança do país, Patricia Bullrich, a arma que ele portava não estava carregada. Horas depois, a residência ...