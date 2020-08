Mundo Homem é morto a tiros durante noite de protestos nos EUA Já são 2 meses de protestos. Polícia investiga o caso

Um homem foi baleado e morreu em Portland, nos EUA, neste sábado (29). No centro da cidade, houve confronto entre apoiadores do presidente Donald Trump e ativistas do movimento Black Lives Matters (Vidas Negras Importam). A polícia investiga o caso e não confirma a relação da morte com a manifestação. “Os policiais de Portland ouviram sons de tiros entre a 3ª Ave...