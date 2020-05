Mundo Há mais de 100 vacinas para coronavírus em fase de teste e oito estão mais adiantadas Com cerca de 4 milhões de casos confirmados de infecção pela Covid-19 no mundo e mais de 276 mil mortos, a corrida para o desenvolvimento de uma forma de imunização tem se intensificado

E oito delas entraram na etapa de e...