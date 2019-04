Mundo Guarda Nacional da Venezuela reprime manifestantes em tentativa de golpe Militares estão usando gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes

Caracas, 30/04/2019 - A Guarda Nacional venezuelana, aliada a Nicolás Maduro, reprime com força nas ruas da capital do país os movimentos de opositores civis e militares que tentam derrubar o regime chavista, fazendo uso de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Apesar de o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó afirmar que as Forças Armadas est...