Mundo Guaidó aceita negociar com chavismo Negociação será direta entre um dos enviados de Guaidó e representantes chavistas, sob mediação do governo norueguês

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, aceitou ontem uma negociação direta de seus enviados com representantes chavistas, sob mediação do governo norueguês. Até agora, as duas partes não haviam aceitado se encontrar. Os dois lados usavam a chancelaria da Noruega como interlocutor. O movimento ocorre menos de um mês depois de uma tentativa d...