Guaidó é agredido ao retornar à Venezuela

O líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, foi agredido nesta terça-feira, 11, por uma multidão de chavistas que o esperava no aeroporto internacional Simon Bolívar, que serve Caracas, ao retornar de uma viagem internacional de 23 dias. Assim que Guaidó saiu do terminal aéreo, quase 200 pessoas o socaram e o atingiram com diverso...