Mundo Grupo de protestantes liderado por Juan Guaidó é atacado a tiros na Venezuela Aproximadamente 2 mil pessoas desarmadas, incluindo o próprio Guaidó, participavam do ato e relatos dão conta que algumas delas ficaram feridas

Protestantes convocados pelo líder da oposição Juan Guaidó, chefe do parlamento e reconhecido como presidente encarregado da Venezuela por aproximadamente cinquenta países, sofreram um ataque a tiros e pedras na cidade venezuelana de Barquisimeto, neste sábado (29), deixando pessoas feridas a bala. As informações são da agência de notícias AFP, que confirmou o episódio c...