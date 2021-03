Mundo Grupo de mais de 300 diplomatas publica carta para pedir saída de Ernesto Os diplomatas acusam o ministro brasileiro de Relações Exteriores de causar "graves prejuízos para as relações" do País

Um grupo de mais de 300 diplomatas publicou neste sábado (27) uma carta pública acusando a política externa atual de causar "graves prejuízos para as relações internacionais e a imagem do Brasil" e pedindo a saída de Ernesto Araújo da chefia do Ministério das Relações Exteriores. "Esperamos, com essas reflexões, oferecer mais elementos para que as necessárias e urge...