Mundo Greve geral na Colômbia marca desaprovação ao governo de Iván Duque Presidente afirmou que o direito de manifestação será garantido, mas que o governo está pronto para manter a ordem pública em caso de protestos violentos

A Colômbia enfrenta hoje (21) greve geral convocada por sindicalistas, estudantes, professores e indígenas. Parte da população de algumas cidades do país está organizando marchas contra as políticas econômicas e sociais de Iván Duque, presidente do país há apenas quinze meses e com 69% de desaprovação. Na capital, Bogotá, há pelo menos ...