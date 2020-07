Mundo Greta Thunberg doa R$ 600 mil para a Amazônia após ganhar prêmio internacional A doação será para a campanha SOS Amazônia, da Fridays for Future Brazil, que combate a Covid-19 na região

A jovem ativista sueca Greta Thumberg, 17, foi a vencedora da primeira edição do Prêmio Gulbenkian para a Humanidade, iniciativa que confere 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,17 milhões) a projetos inovadores contra as mudanças climáticas. O valor será aplicado pela Fundação Thunberg, criada pela adolescente, em diversos projetos no mundo. A primeira doação, de 100 mil ...