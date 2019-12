Mundo Greta Thunberg é eleita personalidade do ano pela revista 'Time' Publicação norte-americana destacou ativista ambiental de 16 anos como símbolo do 'poder da juventude'

A ativista ambiental Greta Thunberg, de 16 anos, foi escolhida como "personalidade do ano" pela revista norte-americana Time. A imagem de capa da publicação traz a jovem perto do mar junto da frase "o poder da juventude". A ativista começou a ganhar atenção em agosto do ano passado, quando iniciou um protesto solitário na frente do Parlamento sueco. Todas as sex...