Mundo Greta expressa apoio a Biden em rara mensagem sobre política partidária Ativista, que impulsionou um movimento global contra a mudança climática, pode encorajar a participação de jovens eleitores, em geral menos interessados no processo eleitoral do que americanos mais velhos

A ativista contra a mudança climática Greta Thunberg expressou apoio neste sábado (10) ao candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, pedindo aos eleitores preocupados com o meio ambiente que façam suas vozes serem ouvidas no pleito americano. Em uma mensagem no Twitter, a sueca de 17 anos afirmou que ela nunca se envolve com política partidária, mas qu...