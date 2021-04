Mundo Greta diz que Bolsonaro não leva clima a sério após corte de verba para ambiente Presidente brasileiro havia prometido, em discurso na Cúpula de Líderes sobre o Clima convocada pelo governo dos EUA, duplicar os recursos para combater o desmatamento ilegal

A ativista sueca Greta Thunberg, 18, disse neste sábado (24) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não está "levando a sério" sua responsabilidade em relação ao clima após ele cortar quase R$ 240 milhões do Ministério do Meio Ambiente. Em publicação no Twitter, Greta destacou um trecho de uma notícia do jornal britânico The Guardian e criticou o presidente: "'Bols...