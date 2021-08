Mundo Grécia conclui muro “inviolável” para evitar imigrantes e refugiados Uma cerca de quase 13 quilômetros já havia sido colocada no lugar, segundo o jornal digital The Guardian. As obras foram finalizadas em um momento de preocupação do governo grego com o aumento do fluxo migratório

O governo da Grécia concluiu nesta semana a construção de um muro de 40 km e a instalação de um sistema de vigilância em sua fronteira com a Turquia. O objetivo é impedir a entrada de imigrantes e refugiados na Europa. Uma cerca de quase 13 quilômetros já havia sido colocada no lugar, segundo o jornal digital The Guardian. As obras foram finalizadas em um moment...