Mundo Governo Trump manifesta preocupação com queimadas na Amazônia Declaração foi dada por funcionário da Casa Branca hoje (23)

O governo norte-americano demonstrou preocupação nesta sexta-feira (23) com o aumento do número de queimadas na Amazônia, informou uma autoridade da Casa Branca, segundo a imprensa local. De acordo com o funcionário da administração de Donald Trump, cuja identidade não foi revelada, há uma profunda preocupação com o "impacto dos incêndios na floresta amazônica sobre ...