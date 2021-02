Mundo Governo Trump elevou mortes por Covid nos EUA, mostra relatório da Lancet Revista avaliou todo o mandato de Trump. Citou “legado corrosivo” em várias áreas. Entre elas, saúde e desigualdade racial

As ações do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump fizeram com que a situação do país diante da pandemia de Covid-19 piorasse. Essa é a conclusão de um relatório publicado nesta quinta-feira (11) na revista científica The Lancet. A publicação criou, em 2017, a Comissão sobre Políticas Públicas e Saúde na Era Trump, para avaliar as ações do republicano ao lon...