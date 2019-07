Mundo Governo e oposição da Venezuela retomarão diálogo, diz Guaidó Encontro deve ocorrer na ilha caribenha de Barbados em breve, com a participação do representante especial da União Europeia, Enrique Iglesias

Representantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da oposição se reunirão em breve na ilha caribenha de Barbados, anunciou neste domingo o líder oposicionista Juan Guaidó. "Em atenção à mediação do governo do Reino da Noruega para pôr fim à tragédia que nós venezuelanos padecemos, haverá presença em uma reunião com representantes do regime usurpador e...