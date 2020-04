Mundo Governo dos Estados Unidos divulga vídeos de Ovnis; assista De acordo com o que foi divulgado pela ABC News, as imagens foram gravadas por câmeras de infravermelho de caças americanos

Três vídeos divulgados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos na segunda-feira (27) mostram a presença de Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis). De acordo com o que foi divulgado pela ABC News, as imagens foram gravadas por câmeras de infravermelho de caças americanos. Nos vídeos, soldados estadunidenses da Marinha dos EUA interagem com os objetos voador...