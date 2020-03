Mundo Governo de Bolsonaro retira diplomatas e funcionários brasileiros da Venezuela Segundo integrantes do Itamaraty, também há um movimento sincronizado para que os representantes diplomáticos de Nicolás Maduro deixem o Brasil

O governo brasileiro decidiu retirar quatro diplomatas e outros sete funcionários da embaixada e dos consulados do Brasil na Venezuela. As remoções estão registradas na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (5), mas devem levar algumas semanas para se efetivarem, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Segundo integrantes do Itamaraty, também há ...