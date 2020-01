Mundo Governo da Venezuela anuncia vitória em eleição no Congresso; oposição denuncia golpe Guaidó e deputados da maioria opositora legislativa, que não puderam entrar no local devido a piquetes policiais e militares, denunciaram que a sessão aconteceu "sem votos ou quórum"

Luis Parra, deputado opositor rival de Juan Guaidó, se autoproclamou neste domingo, 5, presidente do Parlamento da Venezuela, sem a presença do rival no Palácio Legislativo, o que a oposição denunciou como um "golpe de Estado parlamentar". Imagens de Parra prestando juramento com um megafone na tribuna presidencial da Câmara foram exibidas pela TV est...