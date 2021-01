Mundo Governo da Holanda renuncia após escândalo em programa de subsídios O premiê e seu gabinete, no entanto, devem permanecer em seus postos de forma interina até as eleições parlamentares marcadas para 17 de março

Depois de assumir a responsabilidade pela má gestão dos subsídios para as creches que levou milhares de famílias injustamente acusadas de fraudes à ruína financeira, o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou a renúncia de seu governo nesta sexta-feira (15). "O Estado de direito deve proteger seus cidadãos do todo-poderoso governo e, aqui, isso fracassou de for...