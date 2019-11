Mundo Governo da Bolívia envia projeto de lei para convocar novas eleições Autoproclamada presidente interina, Jeanine Ánêz informou que pretende convocar votação o quanto antes

Um projeto de lei excepcional e transitória para a realização de novas eleições na Bolívia foi enviado nesta quarta-feira (20) ao Senado pelo governo interino do país. Caso não haja consenso para o avanço do projeto, o governo cogita convocar novo pleito por decreto. As eleições do último dia 20 de outubro foram marcadas por fraudes e manipulações, verificadas por um...