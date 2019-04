Mundo Governo da Argentina congela preços e tarifas para conter inflação Medida atingirá produtos básicos e valerá por um período de ao menos seis meses

Eleito com um discurso liberal, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, resolveu apostar no congelamento de preços para tentar conter a escalada da inflação no país. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (17), no âmbito de um amplo pacote para "aliviar" as famílias e reativar o consumo, em meio a uma crise que coloca em risco a reeleição de Macri. O congel...