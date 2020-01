Mundo Governo chinês confirma primeira morte pelo coronavírus em Pequim O homem de 50 anos havia visitado Wuhan, epicentro do surto, na primeira metade do mês de janeiro e voltou com febre, segundo a comissão de saúde

As autoridades de saúde da China confirmaram nesta segunda-feira, 27, a primeira vítima fatal do coronavírus na capital Pequim. O homem de 50 anos havia visitado Wuhan, epicentro do surto, na primeira metade do mês de janeiro e voltou com febre, segundo a comissão de saúde. No total, o número de mortos chegou a 80 entre 2.744 infectados. A provín...