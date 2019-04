Mundo Governo britânico diz que Assange não é herói e que enfrentará Justiça no país Polícia local informou que o preso foi levado sob custódia a uma delegacia no centro da cidade, onde ficará antes de ser apresentado à Corte de Magistrados de Westminster

O governo britânico se manifestou por meio de dois ministros de Estado hoje sobre a prisão do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, na manhã desta quinta-feira pela polícia do Reino Unido, na Embaixada do Equador em Londres. "É absolutamente certo que Assange irá enfrentar a justiça da maneira correta no Reino Unido. Cabe aos tribunais decidir o que acontece a...