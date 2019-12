Mundo Governo brasileiro multa Facebook em R$ 6,6 milhões por caso Cambridge Analytica Cinco meses após agência dos EUA aplicar multa de US$ 5 bilhões à rede social, secretaria ligada ao Ministério da Justiça concluiu que empresa violou o Código de Defesa do Consumidor

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), anunciou nesta segunda, 30, que multará o Facebook em R$ 6,6 milhões pelo caso Cambridge Analytica (CA), no qual a rede social compartilhou sem consentimento informações de 87 milhões de usuários com a firma de marketing político britânica. Segundo o DPCP...