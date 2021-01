Mundo Governo Biden deve reduzir pressão sobre o 5G no Brasil Derrota de Donald Trump pode diminuir clima tenso para o leilão previsto para junho; teles brasileiras defendem empresa chinesa Huawei

Na reta final para o acerto das regras do leilão do 5G, previsto para junho de 2021, as operadoras ainda aguardam uma posição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o possível banimento da Huawei.A gigante chinesa lidera a tecnologia de equipamentos de quinta geração no mundo.Para as teles, a derrota de Donald Trump para o democrata Joe Biden promete ar...