Mundo Governo autoriza entrada de militares dos EUA para exercício no Vale do Paraíba Além do contingente humano, o exército dos Estados Unidos também poderá trazer “armamentos, acessórios, munições, optônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) autorizou que militares dos Estados Unidos entrem em território brasileiro para um exercício militar entre os dois países. Cerca de 240 militares norte-americanos ficarão no país de 28 de novembro a 18 de dezembro. O visto foi publicado nesta quinta-feira (14) no Diário Oficial da União.. Além do contingente humano, o e...