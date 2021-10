O Google Maps lançou neste mês nos Estados Unidos uma função para apontar qual rota os motoristas podem usar para gastar menos combustível na viagem e, assim, poluir menos ao se deslocar.

O cálculo para apontar o trajeto mais econômico e menos poluente leva em conta fatores como a elevação do terreno e trechos onde é possível manter a velocidade estável por mais tempo. Acelerações constantes aumentam o consumo de combustível.

O aplicativo indicará também a rota mais rápida, se for o caso, e a diferença de tempo e de economia de combustível prevista. O usuário pode escolher se quer deixar a opção de caminho mais econômico ou mais rápido como padrão na hora de fazer buscas.

As rotas mais econômicas foram criadas a partir de dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos e com o uso de inteligência artificial. A tecnologia por enquanto só está disponível em algumas cidades dos EUA e deve ser levada para a Europa e outros locais a partir de 2022.

O Google estima que a mudança teria poder para prevenir a emissão de 1 milhão de toneladas de emissões de carbono por ano, o que significaria 200 mil carros a menos nas ruas. A medida pode ajudar a reduzir a poluição do ar e o aquecimento global.

A empresa também anunciou que expandiu dados sobre aluguel de bicicletas para mais de 300 cidades pelo mundo, incluindo São Paulo. Assim, é possível ver se há bicicletas disponíveis em estações de empréstimo perto do ponto de partida, e se há espaço para devolvê-la perto do destino, o que facilita muito o planejamento da viagem.