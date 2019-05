Mundo Google diz que armazenou senhas de contas corporativas do G Suite em texto simples Companhia disse que o problema afetou uma pequena parcela dos usuários, mas não revelou o número exato de contas afetadas

O Google disse nesta terça-feira, 21, que senhas de contas corporativas que usam o pacote de aplicativos do Google para empresas, chamado G Suite, foram armazenadas em texto simples no sistema do Google - as informações ficaram expostas a funcionários do Google e a administradores das contas do G Suite. A falha no sistema existe desde 2005. A companhia disse que o...