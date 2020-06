Mundo General se desculpa por estar em ato político com Trump Após reação de oficiais, comandante das Forças Armadas diz que não deveria ter acompanhado presidente até a Praça Lafayette

O comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, pediu desculpas ontem por participar de caminhada, ao lado do presidente Donald Trump, da Casa Branca até a Praça Lafayette, onde o republicano tirou foto com a Bíblia em frente a uma igreja que tinha sido danificada por manifestantes nos atos antirracismo pela morte do ex-segurança George Floyd, a...