Mundo General do Exército da Venezuela é encontrado morto em hotel Site detalhou que o militar foi encontrado no quarto de número 9 do Hotel Colonial, situado na rodovia Pan-Americana que liga Caracas a Los Teques, e que a arma que ele tinha em punho era uma pistola Glock

O general das forças armadas da Venezuela, Jesús Alberto García Hernández, foi encontrado morto no último dia 15 em um quarto de hotel situado na rodovia que liga Caracas à capital do Estado vizinho de Miranda, Los Teques, confirmou nesta sexta-feira, 17, uma fonte do Ministério Publico venezuelano. "O corpo foi encontrado no dia 15 de maio n...