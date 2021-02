Mundo Gasto militar global equivale a um Bolsa Família por dia em 2020 O planeta despendeu quase o equivalente ao orçamento anual do Bolsa Família

Apesar da pandemia do novo coronavírus, que provocou uma retração do Produto Interno Bruto global de 4,4% em 2020, os gastos militares do mundo seguiram em alta no ano passado. Segundo dados divulgados pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla inglesa), de Londres, a cada dia de 2020 o planeta despendeu quase o equivalente ao orçamento anual ...