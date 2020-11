Mundo G20 afirma que não poupará esforços para acesso global e justo à vacina contra a Covid-19 Merkel afirmou porém estar 'preocupada porque nada foi feito ainda' de concreto

Líderes das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia prometeram neste domingo (22) não poupar esforços para fornecer medicamentos e vacinas contra Covid-19, além de testes, de maneira acessível e justa para "todas as pessoas", um reflexo da preocupação de que a pandemia possa aprofundar as divisões entre ricos e pobres do mundo. "A pandemia Covid-19 e seu ...