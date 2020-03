Mundo Gêmeos bilionários disputam lucro da venda do hotel Ritz Frederick e David Barclay protagonizam briga que envolve um dos mais importantes impérios comerciais do Reino Unido

Em uma trama shakespeariana, o bilionário britânico Frederick Barclay ameaça processar membros de seu clã se o famoso hotel Ritz de Londres, de propriedade de sua família, for vendido por menos de £ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões), marcando uma reviravolta na disputa que envolve um dos mais importantes impérios comerciais do Reino Unido. Segundo o jornal Financial Times,...