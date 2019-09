Mundo Furacão Dorian faz Disney fechar parques mais cedo na Flórida Empresas aéreas cancelam mais de 1.200 voos, autoridades ordenam retirada de milhares de pessoas de casa e mobilizam equipes de emergência em três Estados americanos que esperam a chegada da tempestade

Funcionários do Walt Disney World informaram nesta segunda-feira, 2, que seus quatro parques temáticos encerrarão as atividades nesta terça-feira, 3, a partir das 15h (local, 14h em Brasília) em razão da chegada do furacão Dorian à Flórida. Eles informaram ainda que devem fechar o parque aquático, seus campos de golfe em miniatura e seus restaurantes e lojas da Disney S...