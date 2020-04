Mundo Fundo da ONU amplia recursos para combate ao coronavírus Dinheiro será usado em serviços como pré-natal, parto e saúde materna

O Fundo de População das Nações Unidas (Unpa) está preocupado com o risco de o novo coronavírus (covid-19) prejudicar os serviços de saúde sexual e reprodutiva, e com a possibilidade de as medidas de restrição e isolamento acabarem aumentando os índices de violência doméstica. Para amenizar esse cenário, ele anunciou que investirá US$ 90,3 mil (cerca de R$ 467 mi...