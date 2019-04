Mundo França vai criar fundo para reconstrução da Notre-Dame Presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o “pior foi evitado”, mas admitiu que as “próximas horas serão difíceis”

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje (15) que a Catedral de Notre-Dame será reconstruída com a ajuda de “grandes talentos”. Macron informou que será criado um fundo nacional e além-fronteiras para buscar a reconstrução do que foi destruído nesta segunda-feira por um grande incêndio. Macron disse que o “pior foi evitado”, mas admitiu que as “próximas h...