Mundo França suspende todos os voos do Brasil por tempo indeterminado Até esta terça, a França registrou mais de 5,1 milhões de casos e 99 mil mortes por Covid-19

A França anunciou nesta terça-feira (13) que suspenderá todos os voos do Brasil devido à situação da pandemia de Covid-19 no país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro francês, Jean Castex, mas ainda não está claro quando a medida entra em vigor. "Percebemos que a situação está piorando e decidimos, portanto, suspender todos os voos entre Brasil e França at...