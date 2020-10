Mundo França lança grande operação contra militantes islâmicos após decapitação de professor O assassinato de Samuel Paty comoveu o país e dezenas de milhares de pessoas fizeram um protesto pela liberdade de expressão no domingo (18)

As autoridades francesas lançaram uma grande operação policial contra movimentos jihadistas islâmicos presentes no país e prometeram uma "guerra contra os inimigos da República", três dias após a decapitação do professor Samuel Paty. Paty, 47, ensinava história e geografia. Foi morto na rua após mostrar, em sala de aula do ensino fundamental, charges do profeta Maomé....