Mundo França anuncia primeira morte por coronavírus na Europa Vítima é um homem de 80 anos que estava hospitalizado no país desde 25 de janeiro

A ministra de Saúde da França, Agnes Buzyn, anunciou a primeira morte de uma pessoa com coronavírus na Europa. A ministra disse neste sábado (15) ter sido informada na noite passada da morte de um paciente de 80 anos que estava hospitalizado no país desde 25 de janeiro. O paciente, um turista chinês da província de Hubei, tinha uma infecção no pulmão causada pel...