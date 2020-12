Mundo Fragata que participou de força-tarefa no Líbano retorna ao Brasil Militares brasileiros permanecerem por 9 meses no Líbano

A Fragata Independência, que integrou a Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-Unifil), chegou neste sábado (26) à Base Naval do Rio de Janeiro. A bordo estavam cerca de 200 militares, que iniciaram a volta ao Brasil no dia 2 de dezembro, depois de permanecerem por 9 meses no Líbano. Segundo a Marinha, nesse período os militares realizaram f...